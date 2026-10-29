Бойовий модуль від української Roboneers інтегрували на НРК Gereon від німецької ARX Robotics

Німецька ARX Robotics та українська оборонно-технологічна компанія Roboneers успішно завершили початкові інтеграцію та випробування бойового модуля Saber виробництва Roboneers із наземною роботизованою платформою Gereon від ARX Robotics. Про це повідомили у пресслужбі ARX Robotics.

Компанії планують інтегрувати бойові модулі Roboneers Saber у конфігураціях M2 та MK 19 (M) із платформою Gereon до кінця 2026 року. Перші поставки здійснюватимуть відповідно до потреб Сил оборони України. НРК Gereon забезпечить мобільність, електроживлення та можливості розвідки, спостереження і збору інформації (ISR), тоді як вогневу підтримку забезпечить модуль Saber від Roboneers.

Серія Gereon — це середні за розміром НРК компанії ARX Robotics. Вони становлять найбільший парк наземних роботизованих комплексів західного виробництва, які наразі використовують в Україні. Модульна конструкція платформ дає змогу адаптувати їх до різних конфігурацій і широкого спектра завдань, зокрема логістичного забезпечення, евакуації поранених, радіоелектронної боротьби, розвідки, спостереження та збору інформації, бойових завдань і протидії безпілотним літальним апаратам.

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Saber — це модульна лінійка дистанційно керованих бойових модулів Roboneers, призначених для використання з різними типами озброєння. Інтеграція з наземною платформою Gereon розширює перелік платформ, на яких можуть працювати модулі Roboneers. Це дає змогу підрозділам обирати озброєння відповідно до конкретного завдання — від штурмових гвинтівок до автоматичних гранатометів — використовуючи одну наземну платформу.

Інтеграція стала наступним етапом стратегічного технічного партнерства, угоду про яке підписали 4 жовтня 2026 року в Києві в присутності канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента України Володимира Зеленського під час державного візиту німецького канцлера до України.

Партнерство передбачає поглиблену технічну інтеграцію систем обох виробників і спільну розробку технологій для наземних роботизованих комплексів. ARX Robotics та Roboneers уже співпрацюють і постачають такі системи Силам оборони України. Зокрема, у червні 2026 року Roboneers і ARX Robotics оголосили, що створюють спільне підприємство ARX Industries, яке випускатиме комплекси «Рись Pro» на виробничих майданчиках у Німеччині й Україні. У перший рік роботи на підприємстві планують виготовити тисячі одиниць НРК, а в наступні роки поступово збільшити обсяги до десятків тисяч на рік.

Німецька ARX Robotics, заснована у 2022 році, спеціалізується на розробці технологій для наземних роботизованих систем. Компанія створює НРК для військового застосування, а також модернізує наявні комплекси за допомогою операційної системи Mithra OS із функціями на основі штучного інтелекту. У лютому 2025 року ARX Robotics стала резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні.

Компанія Roboneers виготовляє наземні роботизовані комплекси, що можуть йти за визначеними підрозділами на полі бою і нести не тільки спеціально обладнане спорядження, але й окреме військове. Серед розробок – дистанційно-керований бойовий модуль «Шабля», який незалежно від погоди підвищує захисні та бойові можливості сторони. Заявлена ефективна дальність стрільби — 2-2.4 кілометри. Модуль може активно працювати протягом 20 годин, а вести спостереження - 120 годин. Керування здійснюється через WiFi або 100-метровий кабель. За даними компанії, модуль застосовують на передовій з 2023 року.

Нещодавно стало відомо, що українські оборонні компанії Roboneers та «Партнер-ВС» інтегрують дистанційно керований бойовий модуль «Шабля» на НРК Vepr. У Roboneers пояснюють, що таким чином хочуть отримати мобільну бойову платформу, яку можна оснащувати озброєнням залежно від конкретного завдання.

Також українські компанії Roboneers і Burevii запустили спільну роботу над інтеграцією дистанційно-керованих бойових модулів лінійки «Шабля» на наземний роботизований комплекс ARDAL 920.