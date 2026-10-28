Німецька бригада у Литві стежитиме за Калінінградом та Білоруссю за допомогою засобів РЕБ

Німецька бригада, яку дислокують у Литві, використовуватиме системи радіоелектронної боротьби для раннього виявлення військової активності у Калінінградській області і Білорусі.

Про це повідомив очільник кібервійськ ФРН віцеадмірал Томас Даум, передає Reuters.

Бригада, яка запрацює у повному складі наступного року, також збиратиме дані про випромінювачі й радари російських і білоруських військ. Отриману інформацію вноситимуть до баз даних РЕБ, якими користуються Німеччина та сили НАТО, щоб вчасно фіксувати появу нових радарів.

Даум зазначив, що ворожі дії Росії у Європі переходять у фазу гібридного впливу, де мета — завдати шкоди, не вступаючи у відкритий збройний конфлікт. За його словами, у кіберпросторі вже давно немає повноцінного миру, хоча це ще й не пряма війна.

Наразі німецька армія вже тестує у Литві нове обладнання РЕБ. Серед нього — засоби виявлення дронів, перехоплювачі сигналів, глушилки і датчики для передачі даних на аналітичні центри.