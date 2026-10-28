Путін заявив про «тісні контакти» Росії з Ілоном Маском

Як саме країна-агресор контактує з очільником SpaceX, він не уточнив.

Ілон Маск виступає під час панельної дискусії на засіданні ВЕФ у Давосі, 22 січня 2026 року.

Російський президент Владімір Путін заявив, що Росія перебуває в тісному контакті з США в космічних питаннях, зокрема з очільником компанії SpaceX Ілоном Маском. Відповідну заяву він зробив на саміті Росія – Афирка, наводять його слова в РБК.

Путін також стверджує, що робота над російським аналогом супутникового зв'язку Starlink уже завершена. Україна раніше попереджала про цю російську розробку, а також з'ясувала, які компанії до неї причетні.

«Ми в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском. Тому що на орбіті важливо не заважати одне одному», – сказав очільник Кремля.

Нещодавно робота Starlink і окремого військового відгалуження Starshield для України була обмежена. Україна використовувала цей зв'язок для збиття російських дронів, ударів по окупантах на своїй території та для доставки їжі і води для захисників на позиції. Маск звинуватив Україну в використанні Starlink для ударів по Росії. Президент України наголошував, що атаки проводили лише на українській території.

Обмеження швидкості використання Starlink почалося 14 жовтня. В деяких підрозділах швидкість упала до 160 км/год, в деяких – аж до 70 км/год.