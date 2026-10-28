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Путін заявив про «тісні контакти» Росії з Ілоном Маском

Як саме країна-агресор контактує з очільником SpaceX, він не уточнив. 

Путін заявив про «тісні контакти» Росії з Ілоном Маском
Ілон Маск виступає під час панельної дискусії на засіданні ВЕФ у Давосі, 22 січня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Російський президент Владімір Путін заявив, що Росія перебуває в тісному контакті з США в космічних питаннях, зокрема з очільником компанії SpaceX Ілоном Маском. Відповідну заяву він зробив на саміті Росія – Афирка, наводять його слова в РБК.

Путін також стверджує, що робота над російським аналогом супутникового зв'язку Starlink уже завершена. Україна раніше попереджала про цю російську розробку, а також з'ясувала, які компанії до неї причетні.

«Ми в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском. Тому що на орбіті важливо не заважати одне одному», – сказав очільник Кремля.

  • Нещодавно робота Starlink і окремого військового відгалуження Starshield для України була обмежена. Україна використовувала цей зв'язок для збиття російських дронів, ударів по окупантах на своїй території та для доставки їжі і води для захисників на позиції. Маск звинуватив Україну в використанні Starlink для ударів по Росії. Президент України наголошував, що атаки проводили лише на українській території.
  • Україна провела експеримент і вивезла Starlink до країни ЄС, де тестувала їх на швидкості 180 кілометрів на годину і вище. Там система працювала, в Україні – ні.
  • 24 жовтня швидкість використання була відновлена. 
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