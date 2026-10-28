Пасажири круїзного лайнера застрягли в Камбоджі через стрімке зростання вартості пального

Cудно вирушило з Белфаста в жовтні 2024 року в “безперервну навколосвітню подорож”.

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Розкішний круїзний лайнер, що здійснював багаторічну навколосвітню подорож, призупинив свою роботу через надзвичайно високі витрати на пальне, залишивши пасажирів у Камбоджі.

Про це повідомляє BBC.

Оператор судна "Villa Vie Odyssey", що базується в США, повідомив, що наразі працює з пасажирами над планами їхнього сходу на берег та організацією “тимчасового проживання”.

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Точна кількість людей на борту невідома, проте судно завдовжки майже 200 метрів розраховане на перевезення до 650 пасажирів. Воно вирушило з Белфаста в жовтні 2024 року в “безперервну навколосвітню подорож”.

Світові ціни на пальне різко зросли після початку війни за участю Ірану на початку цього року. За словами оператора лайнера, у деяких регіонах Азії щомісячні витрати на пальне в розрахунку на одну каюту зросли з 1800 до 8000 доларів.

У компанії Villa Vie Residences повідомили, що вжили “значних заходів для зменшення споживання пального, зокрема сповільнили темп подорожі та збільшили час перебування в портах”. Однак цих заходів виявилося недостатньо, щоб “компенсувати надзвичайне зростання витрат на пальне”.

За наявною інформацією, на борту перебувало близько 200 пасажирів, коли їм наказали зійти на берег у камбоджійському портовому місті Сіануквіль – колись тихому прибережному містечку, яке останніми роками стало відомим у всьому світі як осередок китайських казино та центрів шахрайства.

Згідно з інформацією на вебсайті, подорож судна “Villa Vie Odyssey” мала тривати 3,5 року й охопити майже 150 країн.

Відправлення судна затрималося через необхідність проведення ремонтних робіт. Унаслідок цього пасажири були змушені місяцями залишатися в Белфасті, а компанія зазнала збитків у розмірі мільйонів фунтів стерлінгів.

Постійне проживання в каютах коливалося від 120 до 440 тисяч доларів. Ці каюти також можна було орендувати за 3500 доларів на місяць.

Минулого року компанія запустила програму довічного проживання, щоб люди могли провести свої роки пенсії на морі.