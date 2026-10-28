У Кишинівському аеропорту евакуювали пасажирів і працівників

У міжнародному аеропорту Кишинева вночі 28 жовтня евакуювали пасажирів і працівників після повідомлення про ймовірне мінування. Після перевірки вибухівки та підозрілих предметів не виявили.
Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови, пише Newsmaker.
Повідомлення про замінування надійшло 27 жовтня близько 23:38. Прикордонники оперативно організували евакуацію людей відповідно до процедур безпеки.
Спеціалізовані служби обстежили територію аеропорту, однак жодних небезпечних предметів не знайшли. Тривога виявилася хибною.
Наразі аеропорт Кишинева працює у звичайному режимі, без перебоїв.
- Це вже не перший подібний випадок у жовтні. 2 жовтня з аеропорту також евакуйовували людей через загрозу вибуху, яка після перевірки поліції не підтвердилася.
- 3 жовтня аеропорт Кишинева знову евакуював пасажирів і персонал через повідомлення про загрозу вибуху. Тоді тимчасово призупиняли реєстрацію на рейси, а підрозділи Міністерства внутрішніх справ обстежили приміщення. Підозрілих предметів не виявили, повідомлення про мінування визнали неправдивим, після чого аеропорт відновив роботу у звичайному режимі.