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У Кишинівському аеропорту евакуювали пасажирів і працівників

До цього надійшло повідомлення про ймовірне замінування летовища.

У Кишинівському аеропорту евакуювали пасажирів і працівників
літак в аеропорту Кишинева
Фото: пресслужба аеропорту Кишинева

У міжнародному аеропорту Кишинева вночі 28 жовтня евакуювали пасажирів і працівників після повідомлення про ймовірне мінування. Після перевірки вибухівки та підозрілих предметів не виявили.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови, пише Newsmaker.

Повідомлення про замінування надійшло 27 жовтня близько 23:38. Прикордонники оперативно організували евакуацію людей відповідно до процедур безпеки.

Спеціалізовані служби обстежили територію аеропорту, однак жодних небезпечних предметів не знайшли. Тривога виявилася хибною. 

Наразі аеропорт Кишинева працює у звичайному режимі, без перебоїв.

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