Умєров заявив, що невідомі від його імені звертаються до міжнародних партнерів

Голова СЗР закликав не відповідати на подібні повідомлення та не передавати ніякої інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров заявив, що останнім часом фіксуються спроби спілкування з міжнародними партнерами нібито від його імені.

Про це він повідомив у Telegram.

"На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах. У таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори", - написав Умєров.

Він закликав не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

"Номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство вашої країни або українських дипломатів. Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону", - додав Умєров.

Напередодні Умєров провів розмову з американським перемовником Джаредом Кушнером. Вони обговорювали наступну зустріч.

Минулого разу зустріч української і американської переможних команд відбулася 9 жовтня в США. Вона мала тривати два дні, однак того дня американський президент Дональд Трамп несподівано оголосив про угоду з Росією про постачання її дизелю. Україна про це попереджена не була.

Раніше, в березні, Умєров також заявляв, що невідомі звертаються від його імені до міжнародних партнерів і колег "із різними запитами".