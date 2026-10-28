Унаслідок циклону Арнаб в Індії загинуло щонайменше троє людей

Циклон, який сьогодні вийшов на сушу, продовжує рухатися вглиб території країни.

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Унаслідок циклону Арнаб в індійському штаті Андхра-Прадеш загинуло щонайменше троє людей, повідомляє DW.

Там також повиривало з корінням дерева і пошкоджено 31 будівлю.

Циклон, який сьогодні вийшов на сушу, продовжує рухатися вглиб території країни.

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Після тривалого проходження над суходолом шторм втратив частину своєї сили: його категорію було знижено з “дуже сильного циклонічного шторму” до “сильного циклонічного шторму”.

Очікується, що до вечора циклон ще більше ослабне – до рівня “циклонічного шторму”, а згодом перетвориться на “глибоку депресію” (зону низького тиску).

“Найбільше від циклону Арнаб постраждали північна частина штату Андхра-Прадеш і південна частина штату Одіша. У кількох округах цих двох штатів спостерігаються сильні вітри та зливи”, – зазначив генеральний інспектор Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF) Нарендра Сінгх Бундел.

Генеральний інспектор також повідомив, що в регіони вздовж східного узбережжя Індії було направлено майже 40 команд відомства для подолання наслідків циклону.