Хмара обговорив із міністром оборони Румунії постачання боєприпасів для F-16 і систем ППО

Міністр оборони Євгеній Хмара провів телефонну розмову із новим міністром оборони Румунії Штефаном-Раду Опрею і принагідно привітав його з призначенням.

Про це Хмара повідомив у Telegram.

Він подякував Румунії за за логістичну підтримку. Співрозмовники також говорили про атаки Росії на порти та судна в Чорному морі, ризики для обох країн і шляхи протидії.

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Міністри також обговорили поставки боєприпасів до літаків F-16 для ефективної протидії реактивним дронам. Окремо Хмара подякував Румунії за підготовку українських пілотів у навчальному центрі F-16.

"Для України важлива ця підтримка. Чим більша кількість підготовлених пілотів, тим більшу кількість авіації ми можемо залучати та захищати українське небо. Зокрема, збивати реактивні дрони", - зазначив Хмара.

Також обговорили потребу у боєприпасах до Patriot для протидії балістиці.

"Росія посилює свої ракетні атаки, балістика є однією з головних загроз. Тому нам потрібні ракети до Patriot, щоб наші системи могли захищати людей, цивільну та критичну інфраструктуру. Крім того, Україні потрібні боєприпаси для боротьби з крилатими ракетами. Мова про ракети для систем ППО HAWK та ракети AIM-9”, - наголосив міністр оборони України.

Міністри також обговорили спільне виробництво дронів у межах європейської програми SAFE.