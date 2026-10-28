В Італії правоохоронці провели близько 150 обшуків у кількох провінціях після заворушень у центрі Мілана 17-18 жовтня. Вилучили ножі, кастети, кийки, балаклави та інші предмети, які можуть використовуватися як зброя.
Про це повідомляє Euronews.
Підставою для операції стало, зокрема, листування у WhatsApp, де обговорювали напади на поліцейських, пограбування магазинів і підпали.
Розслідування почалося після того, як правоохоронці виявили повідомлення із закликом не надягати балаклави одразу, щоб уникнути ідентифікації поліцією. Під час обшуку в помешканні підлітка, якого підозрюють у написанні повідомлення, знайшли балаклаву та футболку, імовірно викрадену з пограбованого магазину.
У його телефоні слідчі виявили групу WhatsApp із понад 230 учасниками. Учасники обговорювали напади на правоохоронців, викрадення їхньої зброї, пошкодження поліцейських автомобілів і підпали державних установ. Також ішлося про викрадення автомобілів і пограбування магазинів та закладів, зокрема Gucci та McDonald's.
Правоохоронці продовжують встановлювати обставини заворушень і можливих правопорушень.
- 24 жовтня в Турині, Римі та Болоньї відбулися протести проти зростання вартості життя, які супроводжувалися сутичками з поліцією. У Мілані демонстрації переважно минули мирно. Напередодні влада посилила заходи безпеки через ризик нових заворушень: до Мілана вирішили направити ще 500 військовослужбовців, а в центрі міста заборонили демонстрації.
- Раніше, 17-18 жовтня, наймасштабніші заворушення відбулися в Мілані, де під час сутичок із поліцією постраждали правоохоронці та демонстранти, а понад 50 людей затримали. Заворушення також охопили Турин, Болонью та Бергамо. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила погроми, наголосивши, що право на протест не виправдовує насильства.