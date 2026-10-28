Медіа: У Польщі біля залізничної колії виявили невідомий дрон

Дрон оснащений камерою та пристроєм для зберігання інформації.

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У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі виявили невідомий безпілотник поблизу залізничної лінії. На місці працюють контртерористи, піротехніки та пожежники.

Про це повідомляє RMF24.

Безпілотник знайшли поблизу населеного пункту Коморово-Жулавське Ельблонзького повіту, неподалік залізничної колії. Він зачепився за елемент опори лінії електропередач на висоті трохи більше метра над землею. Житлової забудови поблизу місця знахідки немає.

За інформацією видання, дрон обладнаний камерою, пристроєм для зберігання даних і прикріпленою батареєю.

Наразі служби перевіряють безпілотник на наявність можливих небезпечних елементів, встановлюють його походження та з’ясовують обставини появи.