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Reuters: Туреччина пригрозила Росії та Україні судом через атаки на судна в Чорному морі

Анкара залишає за собою право на юридичні заходи у відповідь на удари по цивільному судноплавству.

Reuters: Туреччина пригрозила Росії та Україні судом через атаки на судна в Чорному морі
Фото: Скриншот відео

Туреччина пригрозила Росії та Україні про судом у відповідь на подальші атаки на торговельні судна в Чорному морі. 

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, пише Reuters.

За словами міністра, комерційні судна в Чорному морі зазнають ударів безпілотників, а також потерпають від мін під час війни.

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"Ми із занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на торговельні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, дотримуючись принципу безпеки судноплавства у відкритому морі", – заявив Гюлер.

Він також повідомив, що в середу ще одне торговельне судно зазнало удару трьох безпілотників біля узбережжя Болгарії. Йдеться про грецьке контейнеровозне судно під прапором Ліберії. Хто саме здійснив атаку, наразі невідомо.

"Ми також залишаємо за собою всі юридичні права щодо атак на судна під турецьким прапором або ті, що належать Туреччині, і дуже уважно стежимо за розвитком подій", – наголосив міністр.

За його словами, Туреччина постійно передає обом сторонам необхідні попередження із закликом вивести комерційне судноплавство із зони конфлікту та негайно припинити атаки на цивільні судна.

Анкара очікує на відповіді Росії та України щодо своєї пропозиції, спрямованої на припинення атак, які посилюються, та забезпечення безпечного транспортування зерна з регіону.

Україна з липня посилила удари по суднах та інфраструктурі, які забезпечують російський експорт нафти й зерна. Це сталося після того, як Росія активізувала ракетні та дронові атаки на основні українські зернові порти Одесу, Чорноморськ і Південний.

Наприкінці вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що атаки Росії та України на торговельні судна в Чорному морі є незрозумілими та що необхідно вжити заходів для їх припинення.

Також Гюлер повідомив, що Туреччина, Румунія та Болгарія, які спільно проводять операцію з розмінування Чорного моря, погодилися з важливістю посилення захисту критичної підводної інфраструктури.

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