Уряд Нідерландів надає 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні на найближчі три роки.

Про це ідеться на сайті нідерландського уряду.

Новий пакет має задовольнити найнагальніші потреби нашої держави, підтримати відбудову і розширити можливості для нідерландського бізнесу.

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Основну увагу зосередили на підтримці енергетики, водопостачання і підприємництва. Про це під час візиту до Києва оголосив міністр із питань зовнішньої торгівлі та розвитку С'єрд С'єрдсма. Він наголосив, що Україна перебуває під обстрілами та входить у важку зиму, тому підтримка її стійкості є важливою для безпеки усієї Європи.

У межах пакета Нідерланди вже цього року виділяють 40 млн євро для Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти спрямують на терміновий ремонт енергооб'єктів, які зазнають постійних російських атак. Ще 55 млн євро підуть на закупівлю та передачу обладнання від нідерландських компаній.

Під час візиту до Києва разом із головою бізнес-асоціації VNO-NCW Коеном ван Оостромом нідерландський міністр обговорив із представниками українського уряду зміцнення ділових зв'язків. Уряд Нідерландів виділяє 136 млн євро на підтримку компаній через програму Ukraine Partnership Facility, а також збільшує покриття страхування експортних кредитів на 19,5 млн євро, аби зменшити ризики для бізнесу.

Крім того, Нідерланди і Україна підписали меморандум про намір виділити 10 млн євро для постачання обладнання та відновлення виробничих потужностей українських підприємств.

Також Нідерланди продовжуватимуть фінансувати пошук і підтримку викрадених українських дітей через ООН, відновлення житла, гуманітарну допомогу, медицину, розмінування та збереження культурної спадщини.