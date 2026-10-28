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Російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу "Білих янголів" на Харківщині: є поранені

Під удар потрапив автомобіль Товариства Червоного Хреста України.

Російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу "Білих янголів" на Харківщині: є поранені
Фото: Нацполіція Харківської області

У середу вранці російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу поліції "Білі янголи", яка разом із представниками Товариства Червоного Хреста прямувала до села Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району для евакуації цивільних.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Під час руху ворожий FPV-дрон влучив у броньований службовий автомобіль. Унаслідок атаки двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок удару службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень, однак залишився на ходу. Також пошкоджено автомобіль Червоного Хреста України.

Поліцейські документують наслідки воєнного злочину російської армії.

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