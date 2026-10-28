Канадська 49North та українська UNWAVE домовилися про співпрацю у виробництві систем протидії дронам

Канадська компанія 49North підписала з українським виробником технологій протидії безпілотникам UNWAVE договір про співпрацю у сфері спільного виробництва та технічного обслуговування систем протидії безпілотним авіаційним комплексам. Про це йдеться у пресрелізі 49North.

Співпраця має допомогти задовольнити оборонні потреби України та посилити промислові зв’язки між Україною й Канадою. У компанії зазначили, що партнерство відповідає спільній декларації про посилення оборонного співробітництва та співпраці у сфері безпеки між двома країнами, підписаній 10 вересня 2026 року.

49North забезпечуватиме інженерну підтримку та сприятиме реалізації складних оборонних програм, тоді як UNWAVE долучиться своїм досвідом у розробці технологій протидії безпілотникам.

Реклама

Співпраця передбачає не лише спільне виробництво, а й підтримку систем протидії безпілотникам під час експлуатації. Водночас у повідомленні компанії не уточнюються терміни запуску виробництва, обсяги майбутніх поставок або конкретні моделі систем, які можуть розробляти чи виготовляти партнери.

«Використовуючи експертизу UNWAVE у сфері протидії безпілотникам і оборонні можливості 49North, ми бачимо можливість розвивати спільне виробництво та системи підтримки, які відповідатимуть мінливим потребам України. Це партнерство ґрунтується на нашому досвіді підтримки України за допомогою канадських технологій і відкриває шлях до поглиблення нашого внеску», — зазначив президент 49North Джо Армстронг.

49North спирається на понад 50 років досвіду реалізації оборонних проєктів материнської компанії MDA Space. Компанія також має майже 20-річний досвід постачання військових безпілотників, зокрема систем Heron для канадських операцій в Афганістані, а також надання послуг із застосування дронів для розвідувальних операцій в Україні.

Нагадаємо, у вересні українська делегація здійснила візит до Канади. Одним із результатів візиту стало підписання Спільної декларації про оборонне та безпекове співробітництво. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, документ є першим кроком до реалізації Drone Deal на американському континенті. Вона підтвердила, що 30% дронів, вироблених у межах українсько-канадської програми, передаватимуть Силам оборони України.

Раніше за підсумками зустрічі прем’єр Канади анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace – цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.