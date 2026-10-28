Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Канадська 49North та українська UNWAVE домовилися про співпрацю у виробництві систем протидії дронам

49North забезпечуватиме інженерну підтримку, а UNWAVE поділиться досвідом розробки технологій протидії БпЛА

Канадська 49North та українська UNWAVE домовилися про співпрацю у виробництві систем протидії дронам
РЕБ-системи unwave
Фото: unwave

Канадська компанія 49North підписала з українським виробником технологій протидії безпілотникам UNWAVE договір про співпрацю у сфері спільного виробництва та технічного обслуговування систем протидії безпілотним авіаційним комплексам. Про це йдеться у пресрелізі 49North.

Співпраця має допомогти задовольнити оборонні потреби України та посилити промислові зв’язки між Україною й Канадою. У компанії зазначили, що партнерство відповідає спільній декларації про посилення оборонного співробітництва та співпраці у сфері безпеки між двома країнами, підписаній 10 вересня 2026 року.

49North забезпечуватиме інженерну підтримку та сприятиме реалізації складних оборонних програм, тоді як UNWAVE долучиться своїм досвідом у розробці технологій протидії безпілотникам.

Реклама

Співпраця передбачає не лише спільне виробництво, а й підтримку систем протидії безпілотникам під час експлуатації. Водночас у повідомленні компанії не уточнюються терміни запуску виробництва, обсяги майбутніх поставок або конкретні моделі систем, які можуть розробляти чи виготовляти партнери.

«Використовуючи експертизу UNWAVE у сфері протидії безпілотникам і оборонні можливості 49North, ми бачимо можливість розвивати спільне виробництво та системи підтримки, які відповідатимуть мінливим потребам України. Це партнерство ґрунтується на нашому досвіді підтримки України за допомогою канадських технологій і відкриває шлях до поглиблення нашого внеску», — зазначив президент 49North Джо Армстронг.

49North спирається на понад 50 років досвіду реалізації оборонних проєктів материнської компанії MDA Space. Компанія також має майже 20-річний досвід постачання військових безпілотників, зокрема систем Heron для канадських операцій в Афганістані, а також надання послуг із застосування дронів для розвідувальних операцій в Україні.

Нагадаємо, у вересні українська делегація здійснила візит до Канади. Одним із результатів візиту стало підписання Спільної декларації про оборонне та безпекове співробітництво. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, документ є першим кроком до реалізації Drone Deal на американському континенті. Вона підтвердила, що 30% дронів, вироблених у межах українсько-канадської програми, передаватимуть Силам оборони України.

Раніше за підсумками зустрічі прем’єр Канади анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace – цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies