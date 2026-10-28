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Росія атакувала АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині, є поранений

Унаслідок влучання російського безпілотника постраждав цивільний.

Росія атакувала АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині, є поранений
Фото: стопкадр з відео

Російські війська знову атакували автозаправний комплекс «Укрнафти». Цього разу ворожий безпілотник влучив по території АЗК на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки постраждав чоловік.

Про це повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За його словами, чоловік дістав осколкові поранення. Наразі він перебуває в лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

На місці атаки працює поліція.

"Ми оцінюємо масштаби пошкоджень і будемо визначати подальші дії щодо роботи станції", – зазначив Федоренко.

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