У Литві хочуть до кінця першого півріччя 2027 року створити відкриту платформу зі статистикою про родинні зв'язки в державних і муніципальних організаціях.

Представник Служби спеціальних розслідувань Андрюс Валута повідомив, що ініціатива має допомогти держустановам оцінювати ризики непотизму і контролювати конфлікти інтересів, пише Delfi.

На платформі зазначатимуть, яку частку працівників кожної організації становлять родичі інших співробітників. Водночас у відомстві наголосили, що самі по собі родинні зв'язки не є порушенням закону чи наявним конфліктом інтересів.

Головна комісія зі службової етики висловила занепокоєння, що публікація такої інформації може викликати безпідставні підозри. У відповідь в Службі спецрозслідувань зазначили, що методика збору даних ще розробляється. Зокрема, розглядають можливість враховувати не лише близьких родичів, а й дядьків, тіток і двоюрідних братів і сестер.

Голова антикорупційної комісії Сейму Арвідас Анушаускас запропонував додатково виділяти випадки, де пов'язані особи перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

Створення платформи відбуватиметься на тлі розслідування антикорупційної комісії Сейму щодо системного непотизму в державному секторі. Зокрема, правоохоронці перевіряють обставини працевлаштування осіб, пов’язаних із Соціал-демократичною партією Литви, в одній із комунальних установ Каунаського району.