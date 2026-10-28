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Міністерство комунікацій і транспорту Литви пропонує внести до переліку об'єктів, важливих для національної безпеки, низку стратегічних споруд.

Уряд уже схвалив відповідний проєкт, який має забезпечити надійну роботу державних інформаційних ресурсів, системи оповіщення, оборонної промисловості, а також поштових і логістичних послуг, пише Delfi.

До списку планують включити Вільнюську телевежу й Каунаську радіорелейну станцію, які транслюють радіо- і телевізійні сигнали й офіційну інформацію для населення. Крім того, перелік доповнять зовнішнім складом пороху та виробничим корпусом Гірайтського збройового заводу, Вільнюським логістичним центром «Пошти Литви» та державними центрами обробки даних.

Включення цих об'єктів створить правову основу для застосування додаткових заходів фізичного, технічного і кіберзахисту. Проєкт закону має схвалити сейм Литви.