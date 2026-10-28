У Дніпрі відкрили центр реабілітації для людей із травмами спинного мозку

Він розрахований на 34 стаціонарні місця та надаватиме допомогу військовим, ветеранам і цивільним пацієнтам. Проєкт вартістю 2,5 млн євро профінансувала Литва.

У Дніпрі на базі Університетської лікарні Дніпровського державного медичного університету відкрили регіональний центр реабілітації для людей із травмами спинного мозку.

Центр надаватиме спеціалізовану реабілітаційну допомогу як у стаціонарі, так і амбулаторно. Пацієнти зможуть отримувати фізичну терапію, ерготерапію, психологічну підтримку, терапію мови і мовлення, а також навчатися навичок, необхідних для самостійного життя після виписки.

Реконструкція тривала 13 місяців. За цей час будівля двічі зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак, однак роботи вдалося завершити. Проєкт реалізував Литовський центр міжнародного партнерства (LIPC | CPVA), а Всесвітня організація охорони здоров’я за підтримки Європейської комісії забезпечила заклад обладнанням і меблями.

Площа оновлених приміщень перевищує 1700 квадратних метрів. Для пацієнтів облаштували 15 двомісних і чотири одномісні палати. Приміщення та прилеглу територію адаптували для людей з обмеженою мобільністю.

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У центрі працюватимуть 40 фахівців мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

Один із ключових напрямів роботи — підготовка пацієнтів до самостійного життя після завершення стаціонарного лікування. Для цього в закладі облаштували ерготерапевтичну кухню, доступні душові та вбиральні, а також зону для навчання користуванню кріслом колісним.

Тут пацієнти зможуть відпрацьовувати повсякденні навички: готувати їжу, дбати про особисту гігієну, пересуватися та користуватися допоміжними засобами реабілітації. До навчання зможуть долучатися й близькі людей, які проходять відновлення.

Також у центрі передбачені майстерні з обслуговування крісел колісних та ортезування, уродинамічна лабораторія для оцінювання функції сечового міхура. Фахівці підбиратимуть і налаштовуватимуть допоміжні засоби реабілітації, навчатимуть пацієнтів користуватися ними та консультуватимуть щодо продовження відновлення вдома й у громаді.

Крім того, заклад надаватиме послуги професійної реабілітації та адаптації. Співпраця з Дніпровським державним медичним університетом має сприяти підготовці майбутніх фахівців і професійному розвитку команди.

За даними МОЗ, торік реабілітаційну допомогу за Програмою медичних гарантій у закладах, які мають відповідні договори з НСЗУ, отримали понад 1500 пацієнтів із травмами спинного мозку. Від початку 2026 року — вже понад 1200 людей.

Минулого року Міністерство охорони здоров’я затвердило Стандарт реабілітаційної допомоги «Надання реабілітаційної допомоги при травмах спинного мозку».

Станом на вересень 2026 року договори з НСЗУ на надання реабілітаційних послуг мали 587 медичних закладів. Допомога в межах Програми медичних гарантій у них є безоплатною для пацієнтів.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, за дев’ять місяців 2026 року стаціонарну реабілітацію отримали майже 171 тисяча пацієнтів, амбулаторну — близько 170 тисяч.

Відкриття центру в Дніпрі є частиною литовської програми реабілітації та реінтеграції поранених і постраждалих від війни в Україні загальним обсягом 15,167 млн євро. Її з 2024 року реалізує LIPC | CPVA. Програма також передбачає розвиток реабілітаційної інфраструктури на Житомирщині та Львівщині, оснащення медзакладів, навчання фахівців і психосоціальну підтримку пацієнтів.