На Чернігівщині борються за життя 10-місячного хлопчика після грибного супу: у лікарні також подружжя з отруєнням

Про це повідомив Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У Чернігівській обласній дитячій лікарні медики борються за життя 10-місячного хлопчика, якого, за словами матері, нагодували супом із грибами. Жінка вважала, що зібрані гриби — опеньки.

Також у гастроентерологічному відділенні лікарні перебуває подружжя: 58-річна жінка та 62-річний чоловік. Вони розповіли, що їли власноруч зібрані гриби, які називають «зеленками». Водночас серед них могла бути бліда поганка — один із найотруйніших грибів, вживання якого може призвести до смерті.

У центрі закликають жителів області бути особливо обережними з грибами та наголошують, що дітям не можна давати їх навіть тоді, коли дорослі впевнені в їхній їстівності.

Гриби містять хітин — речовину, яка майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті. Через це вони вважаються важкою їжею. Водночас головна небезпека дикорослих грибів полягає в можливості переплутати їстівні види з отруйними.

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Токсини деяких грибів уражають шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серце, печінку та нирки. Отруєння може призвести до незворотного ушкодження здоров’я і навіть смерті.

Кому не рекомендують їсти гриби

Навіть їстівні гриби можуть бути важкою їжею для організму. МОЗ не рекомендує вживати їх:

дітям до 12 років;

вагітним жінкам;

жінкам у період грудного вигодовування;

людям літнього віку.

З огляду на випадок із 10-місячним хлопчиком медики особливо наголошують: не варто давати гриби дітям, навіть якщо батьки самостійно їх збирали та впевнені, що добре знають ці види.

Як уникнути отруєння грибами

МОЗ радить за можливості відмовитися від дикорослих грибів і замінити їх штучно вирощеними, які проходять контроль якості та продаються в торговельній мережі.

Якщо ви все ж збираєте гриби, дотримуйтеся таких правил:

Збирайте лише ті гриби, які добре знаєте. Якщо маєте найменший сумнів щодо їхньої їстівності — не беріть.

Не збирайте занадто молоді, старі, перезрілі або пошкоджені гриби: їх легше переплутати з отруйними.

Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках і з рук.

Не збирайте гриби поблизу автомобільних доріг, промислових підприємств та інших забруднених територій: вони можуть накопичувати шкідливі речовини, зокрема важкі метали.

Не куштуйте сирі гриби.

Перед приготуванням удома ще раз уважно переберіть зібрані гриби.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання та зберігайте готові страви в холодильнику не більше доби.

Важливо: відварювання, сушіння, соління чи інша термічна обробка не гарантують знешкодження токсинів отруйних грибів. Зокрема, токсини блідої поганки не руйнуються під час звичайного приготування.

Як розпізнати отруєння грибами

Перші симптоми можуть з'явитися вже через 30 хвилин після вживання грибів, а іноді — через кілька годин або навіть днів.

Серед основних ознак отруєння:

нудота та блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення та загальна слабкість;

підвищення температури;

холодні руки й ноги;

задуха;

судоми;

порушення свідомості, марення або галюцинації.

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Грибні токсини можуть уражати не лише травну систему, а й печінку, нирки, серце та нервову систему. Тому відсутність симптомів одразу після вживання грибів ще не означає, що вони були безпечними.

Що робити при підозрі на отруєння

Якщо ви або хтось із близьких з'їв підозрілі гриби, не чекайте появи симптомів. Медики радять:

Негайно телефонуйте 103 або 112. Повідомте, коли й які гриби людина їла та чи має симптоми. Не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся самостійно викликати блювання. Не приймайте ліків, зокрема сорбентів, без рекомендації медиків. Не вживайте алкоголь і не намагайтеся лікувати отруєння молоком чи іншими домашніми засобами. Збережіть залишки грибів або страви з них, щоб медики за можливості могли встановити причину отруєння.

Особливо небезпечно зволікати, якщо гриби їла дитина або є підозра, що серед них могла бути бліда поганка.

Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб вкотре закликає жителів області не ризикувати здоров'ям заради грибних страв і не давати грибів дітям.