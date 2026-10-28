Reuters: США витратили понад 47 млрд доларів на ведення війни в Ірані

Вартість бойових дій перевищила попередню оцінку Пентагону, оприлюднену в липні, більш ніж на 25%.

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Дональд Трамп і Піт Гегсет в Овальному кабінеті 21 березня 2025 року

Збройні сили США витратили понад 47 млрд доларів на ведення війни в Ірані. Про це пише Reuters з посиланням на дані Пентагону.

Зазначається, що остання оцінка охоплює операційні витрати на ведення війни. Ще понад 29 млрд доларів прогнозують витратити на заміну боєприпасів, використаних під час конфлікту.

Ще понад 6 млрд доларів знадобиться для заміни військової техніки та компенсації так званих "втрат платформ". До них належать втрачені літаки, зокрема численні безпілотники.

Інформація про зростання вартості війни в Ірані з'явилася на тлі боротьби республіканців із політичними наслідками непопулярного збройного конфлікту напередодні виборів 3 листопада. Вони визначатимуть, яка партія контролюватиме Конгрес США протягом наступних двох років.

Вплив війни на світові ціни на енергоносії позначився на підтримці кандидатів від Республіканської партії та негативно вплинув на рейтинги схвалення президента Дональда Трампа. Наразі республіканці мають незначну більшість в обох палатах Конгресу.

Операцію "Епічна лють" проти Ірану США та Ізраїль розпочали 28 лютого. 5 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив про її завершення та перехід Сполучених Штатів до нового етапу дій на Близькому Сході.