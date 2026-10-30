Хакери розсилають листи держустановам від імені ДТЕК для встановлення програм віддаленого доступу

Листи стосувалися начебто погашення заборгованості за електроенергію нібито від імені бухгалтера «ДТЕК Енерго».

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Зафіксували нову кібератаку угруповання UAC-0050 на державні установи. Хакери масово розсилають електронні листи, маскуючись під співробітників енергетичної компанії, з метою отримання прихованого віддаленого доступу до комп’ютерів жертв.

Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Хвилю шкідливих повідомлень було зафіксовано 29 жовтня. Хакери надсилали листи, що стосувалися погашення заборгованості за електроенергію нібито від імені бухгалтера «ДТЕК Енерго».

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Жертві надсилали лист із прикріпленим PDF-файлом, у якому містилося посилання для «сплати боргу». Перехід за лінком ініціював завантаження RAR-архіву з легітимного хмарного сховища DigitalOcean Spaces.

Усередині цього архіву знаходився ще один RAR-архів, захищений паролем, а також текстовий файл (TXT) із ключем для його розпакування. Фінальним елементом ланцюга виступав виконуваний EXE-файл, що є саморозпаковуваним SFX-архівом.

Його запуск запускав інсталяцію програмного забезпечення для віддаленого керування – LiteManager. Програма дозволяла хакерам стабільний доступ до ураженого комп’ютера.

Фахівці Держспецзв’язку закликають користувачів бути вкрай обережними під час опрацювання електронних листів із вимогами термінового погашення боргів.

У жодному разі не слід переходити за сумнівними посиланнями та вводити паролі для розпакування невідомих архівів. Інформацію про стан рахунків варто перевіряти виключно через офіційні застосунки постачальників послуг або їхні верифіковані портали.