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CNBC: у США стався витік даних понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки

Базу даних опублікували на сайті витоків інформації.

CNBC: у США стався витік даних понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки
Ілюстративне фото
Фото: Stock

Особисті дані понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), ймовірно, стали загальнодоступними внаслідок масштабного витоку інформації, який здійснила хактивістська група, що називає себе Department of Peace («Департамент миру»).

Про це пише CNBC.

Днями базу даних опублікували на платформі Distributed Denial of Secrets – некомерційному ресурсі, який спеціалізується на оприлюдненні витоків інформації. Автори заявили, що отримали ці дані із сервісу єдиного входу Okta, яким користується DHS.

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Схоже, база містить імена співробітників, інформацію про їхні підрозділи, контактні дані та службові призначення. Імовірно, база даних містить інформацію про працівників Імміграційної та митної поліції США (ICE), Служби громадянства та імміграції США (USCIS), Митної та прикордонної служби (CBP), а також центрального апарату Міністерства внутрішньої безпеки.

У відповідь на запит CNBC компанія Okta заявила, що перебуває в безпеці, і не має жодних доказів того, що дані або системи були скомпрометовані.

У Distributed Denial of Secrets наголосили, що оприлюднена база не є повним переліком усіх співробітників DHS. 

У Міністерстві внутрішньої безпеки США поки витік не прокоментували, водночас відомство повідомило газеті The Washington Post, що йому «відомо про потенційний витік даних» і що воно «працює над швидким та ефективним врегулюванням ситуації».

Хакерська група заявила, що здійснила атаку у відповідь на слова міністра внутрішньої безпеки США Марквейна Малліна, який, за повідомленнями ЗМІ, 17 липня заявив, що ICE «посилить тиск на вулицях», активізувавши затримання мігрантів та зупинки транспортних засобів.

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