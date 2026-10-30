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Прем'єр Іспанії не збирається звільняти міністра транспорту після залізничної аварії у Толедо

Чиновник зазнав критики через те, що вказав на людську помилку як головну причину катастрофи.

Прем'єр Іспанії не збирається звільняти міністра транспорту після залізничної аварії у Толедо
Фото: EPA/UPG

Очільник іспанського уряду Педро Санчез висловив підтримку міністру транспорту Оскару Пуенте, якого у парламенті вимагають відправити у відставку після залізничної катастрофи двох швидкісних потягів у Толедо

Як пише Europa Press, голова інфраструктурного відомства зазнав критики з боку одразу кількох політичних сил, оскільки аварія, яка забрала життя щонайменше 69 осіб, була вже другою упродовж року масштабною трагедією на залізниці в Іспанії. 

Депутатам і представникам профспілок також не сподобалось, що Пуенте поклав відповідальність за смертельну катастрофу на працівника, який припустився фатальної помилки. 

Попри те, що сам прем'єр назвав ситуацію "неприйнятною" для країни, яка є четвертою економікою Євросоюзу та одним зі світових лідерів за якістю залізничного транспорту, Санчез не збирається звільняти Пуенте і висловив йому свою довіру.

Міністр у вівторок запрошений до комітету парламенту для пояснень, що відбулося у Толедо. Перед цим Пуенте також збирається дати пресконференцію, щоб повідомити громадськості усю наявну в нього інформацію.

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