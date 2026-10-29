В Італії завтра пройде масштабний загальнонаціональний страйк через зростання цін і військові витрати

На думку протестувальників, уряд виділяє забагато коштів на оборону, залишаючи без належного фінансування охорону здоров'я, освіту.

У п'ятницю, 30 жовтня, по всій Італії відбудуться масові страйки та мітинги проти зростання вартості життя та перенаправлення державних коштів на озброєння.

Профспілка Unione Sindacale di Base закликала працівників державного і приватного секторів вийти на протести, зокрема на велику демонстрацію в Римі, пише Euronews.

До акцій також приєднаються профспілки Cobas, Adl, Clap і Sial, а на вулиці великих міст знову вийдуть студенти.

Через мітинги в країні очікують суттєві збої в роботі транспорту. Залізничні перевезення зазнають обмежень з вечора четверга до вечора п'ятниці, а страйк в авіаційній сфері триватиме протягом усієї п'ятниці. Зачепить акція і роботу місцевого громадського транспорту, таксі та обслуговування автострад.

Окрім цього, в п'ятницю до протестів приєднаються працівники портів. Вони виступатимуть проти торгівлі зброєю, політики переозброєння і мілітаризації портів. До цієї ініціативи долучилися працівники понад 100 портів у 17 країнах світу, а в Італії протести охоплять зокрема Геную, Ліворно, Трієст та інші ключові морські вузли.

Головні вимоги профспілок включають підвищення заробітних плат відповідно до рівня інфляції та повернення механізму автоматичної індексації доходів. Учасники акцій також вимагають знизити ціни на товари першої потреби, комунальні послуги та оренду житла. На думку протестувальників, уряд виділяє забагато коштів на оборонний сектор, залишаючи без належного фінансування охорону здоров'я, освіту та інші соціальні сфери.