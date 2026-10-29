Reuters: Іран створив систему із 5000 відомств, щоб закуповувати елементи виробництва дронів і ракет

Із січня 2025-го до червня 2026 року ця система забезпечувала постачання товарів із Китаю, Росії, Німеччини та інших країн.

Іран створив таємну мережу військових відомств, за допомогою яких із січня 2025 року вдалося імпортувати обладнання, вибухові речовини та важкі вантажівки щонайменше на 2 мільярди доларів, обходячи морську блокаду США та західні санкції. Про це свідчить розслідування Reuters.

Відомства, позначені абревіатурою MOD, формально пов’язані з Міністерством оборони Ірану та мають спільну адресу в Тегерані. Більшість із них насправді створили у 2013 році, хоча в документах датою їхньої реєстрації зазначено 11 лютого 1979 року. Вони використовують підставних осіб і закордонні компанії для придбання товарів за кошти, отримані від незаконного продажу нафти.

Деякі з них пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) і бізнес-конгломератами, відомими як боньяди та контрольованими іранською елітою.

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Упродовж 18 місяців – із січня 2025-го до червня 2026 року, зокрема протягом перших чотирьох місяців цьогорічної війни, – одне з таких відомств, MOD 346428, імпортувало величезні обсяги ракетного палива, вибухових речовин і компонентів озброєння, необхідних для виробництва дронів і ракет, а також важкі вантажівки, які можна використовувати як ракетні пускові установки. Обладнання надходило суходолом, морем і повітрям. Значна частина вантажів була задекларована як така, що походить із Китаю, Росії та Німеччини.

У цій мережі задіяні високопоставлені військові керівники, причетні до іранських програм розробки балістичних ракет і безпілотників. Номери телефонів, зареєстровані на 91 із цих відомств, також фігурують у документах державного Bank Sepah, де зафіксовано рахунки військовослужбовців КВІР. Серед них є щонайменше двоє командирів, яких США звинувачували в жорстокому придушенні цивільних протестів.

Відстежуючи постачання, Reuters зіставило частину з приблизно 19 000 імпортних записів із транспортними документами, відео із соціальних мереж і повідомленнями державних ЗМІ. Дані свідчать, що майже всі товари, імпортовані Іраном, звільнялися від митних зборів і були спеціально позначені як військове обладнання. Експерти зауважили, що багато з цих матеріалів, зокрема вибухові речовини, належать до товарів подвійного призначення, а отже, можуть використовуватися й у цивільних цілях.

Експерти вважають, що таємні військові відомства створили паралельну до офіційної світової економіки систему зовнішньої торгівлі. Вона дозволяє Ірану витрачати кошти, отримані за кордоном від незаконного продажу нафти, на військову техніку.

Гроші рідко перетинають кордони, де такі операції могли б викликати підозри щодо обходу санкцій. Згідно з імпортними даними, у 97% перевірених Reuters поставок розрахунки здійснювалися без переказу валюти. Довірені посередники з іранської діаспори використовували готівку, що зберігалася в іноземних банках, для придбання товарів і їх подальшого відправлення до Ірану.

Одним із кінцевих отримувачів товарів цієї мережі є військовий підрозділ, який відповідає за програму розробки балістичних ракет Ірану. Інший – компанія Sahara Thunder, проти якої США запровадили санкції у 2024 році за виробництво й постачання Росії безпілотників, якими там била по Україні.

За даними про імпорт, лише за перші шість місяців цього року поставки охоплювали детонатори на 1,9 мільйона доларів, тонни вибухових речовин, деталі авіаційних двигунів, компоненти ракетного палива та важкі транспортні засоби для запуску ракет. За словами фахівців із озброєнь і санкцій, усі ці матеріали можуть бути ключовими компонентами для виробництва й запуску балістичних ракет і безпілотників, зокрема серії Shahed.

Згідно з документами, товари потрапляли до Ірану вантажними суднами через Каспійське море з Росії, вантажівками з Центральної Азії та транспортними літаками з Китаю.

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Окрім окремих компонентів, Іран закуповує високоточне обладнання, яке може використовуватися для самостійного виробництва військової техніки. Згідно з імпортними даними за період до червня, серед придбань були складні верстати з числовим програмним керуванням, електронно-променеві печі та прискорювачі частинок. Усі вони мають промислове призначення, але можуть застосовуватися й у виробництві військової техніки, зокрема корпусів ракет і безпілотників. Одна з поставок у червні 2026 року містила детонатори російського походження на 1,9 мільйона доларів.

Від початку війни, згідно з даними, іранські військові придбали товари на 27 мільйонів доларів, які в документах були зазначені як такі, що походять з Об’єднаних Арабських Еміратів. Майже всі вони прибули морем. Останню поставку з ОАЕ, задекларовану як електроніка, відправили морем 27 червня – через дев’ять днів після того, як США оголосили про призупинення морської блокади. У середині липня блокаду відновили, і вона залишається чинною.

Розслідування показало, що мережа MOD пов’язана не лише з військовими закупівлями, а й із впливовими іранськими фондами, відомими як боньяди, які контролює політична та релігійна еліта країни. Зокрема, фонд Bonyad Mostazafan, очолюваний колишнім міністром оборони Хоссейном Дехганом, пов’язаний із компанією, на складах якої зберігалися хімікати перед вибухом у порту Бендер-Аббас у квітні 2025 року, що забрав щонайменше 70 життів і поранив понад 1200 людей.

Інший фонд, відповідальний за поширення ідеології «священної оборони», отримував електроніку та холодильне обладнання через структури, пов’язані з MOD 346428. Reuters також встановило зв’язки між військовими відомствами та командувачем КВІР у провінції Хузестан Хассаном Шахварпуром, якого США звинувачують у причетності до жорстокого придушення протестів. Загалом розслідування демонструє, що Іран створив масштабну систему обходу санкцій, яка дозволяє продовжувати закупівлі військових матеріалів і підтримувати ракетну та безпілотну програми навіть під час війни.