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В Ємені від початку серпня понад 280 000 людей покинули домівки через бої між хуситами й армією

Більшість переселенців живе в неналежних умовах. 

В Ємені від початку серпня понад 280 000 людей покинули домівки через бої між хуситами й армією
Озброєні прихильники хуситів біля мечеті в Сані
Фото: EPA/UPG

За оцінкою ООН, в Ємені внаслідок бойових дій від початку серпня цього року понад 280 000 людей вимушено покинули свої домівки. Люди виїжджали через поновлення боїв між єменськими урядовими силами і хуситами, пише dpa international.

Конфронтація активізувалася в липні після близько чотирьох років затишшя. В останні три тижні гуманітарна ситуація значно ускладнилася, повідомило Управління ООН з координації гуманітарних справ. 

Пошкодження ключової дороги, що сполучає місто Таїз із південними мухафазами, змусило спрямувати гуманітарні вантажі на вузькі гірські шляхи. Медичні служби зазнавали нападів і працювали з дедалі більшим навантаженням.

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Три чверті переміщених осіб мешкали в місцях, де бракує житла, чистої води й санітарії. Понад 230 тисяч людей потребують екстреної допомоги з водопостачанням і санітарією. Фонд ООН у галузі народонаселення попередив про випадки сексуального насильства, торгівлі людьми та примусових шлюбів, особливо в переповнених місцях розміщення.

Хусити завдають ракетних ударів по численних об'єктах, крім того, ведуть сухопутну операцію довкола Таїза. Дії хуситів загрожують ключовим шляхам постачання, зокрема портам і аеропортам.

Війна між урядовими силами і хуситами, які мають підтримку Ірану, триває з 2014 року. Тоді угруповання скористалося антиурядовими настроями через скорочення паливних субсидій і почало захоплення територій. Відтоді хусити контролюють частину країни і столицю Сану. 

Цього літа хусити активізували атаки на тлі війни між Іраном і силами США та Ізраїлю. Угруповання атакує не лише урядові об'єкти, а й інші території, зокрема, Саудівську Аравію. 

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