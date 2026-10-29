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Євросоюз прибрав згадку про "асоційоване членство" для Канади в спільній декларації

В Оттаві вважають, що головне не формулювання, а зміст.

Євросоюз прибрав згадку про "асоційоване членство" для Канади в спільній декларації
Саміт ЄС - Канада
Фото: EPA/UPG

Проєкт спільної декларації Євросоюзу та Канади перед самітом, який відбудеться у Монреалі 29-30 жовтня, більше не містить згадок про "асоційоване членство" північноамериканської країни у блоці.

Як пише Reuters, суперечливе формулювання було прибране з тексту документа і замінене на "ще тіснішу асоціацію". На відмові від слова "членство" наполягала Німеччина, раніше проти також висловилися Франція, Італія і Греція.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні не наполягає на статусі "асоційованого члена" для держави і підтримує форму відносин з ЄС, яку називає "альянсом заради майбутнього". 

На саміті очікується оголошення Канадою та Євросоюзом про масштабне двостороннє партнерство. Водночас ідея "асоційованого членства", раніше висунута президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, не знайшла достатньої підтримки через побоювання, що вона матиме юридичні наслідки. Адже документи ЄС не передбачають такої форми взаємодії з блоком.

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