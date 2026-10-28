Росія вперше з липня дозволила балкерам вийти з Азовського моря

Щонайменше одне судно вже пройшло Керченську протоку і вийшло до Чорного моря.

РФ вперше від липня дозволила кораблям із зерном виходити з Азовського моря.

Порушення навігації та постійні атаки раніше фактично блокували один із головних експортних шляхів для світового постачання пшениці, передає Bloomberg.

Тимчасовий дозвіл на вихід суден із портів «Темрюк» і «Кавказ» надала місцева портова адміністрація. Щонайменше одне судно вже пройшло Керченську протоку і вийшло до Чорного моря.

Оголошення про відкриття коридору одразу вплинуло на ринок: ф'ючерси на пшеницю в Чикаго впали на 2,8%, опустившись до найнижчого рівня з липня.

До загострення бойових дій через азовські порти проходила приблизно третина всього російського морського експорту пшениці. Втім, аналітики вважають, що тимчасовий дозвіл на вихід не розв'язує повністю проблему експорту. Через відсутність домовленостей про припинення вогню судна досі залишаються під загрозою атак безпілотників під час перетину Чорного моря.