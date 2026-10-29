Японія перехопила російський корабель і авіацію КНР

Як корабель росіян, так і китайські літаки були оснащені засобами радіоелектронної розвідки.

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В Японії зафіксували прохід розвідувального корабля Військово-морського флоту Росії та політ трьох військових літаків Китайської Народної Республіки поблизу японських островів.

Про це пише "Мілітарний".

З 27 по 28 жовтня російський розвідувальний корабель ССВ-535 «Карелия» пройшов у південно-західному напрямку через Цусімську протоку, повідомили у Об’єднаному штабі Сил самооборони Японії. Після цього судно продовжило рух у напрямку Східнокитайського моря.

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Великий розвідувальний корабель радянської та російської побудови призначений для ведення радіоелектронної розвідки, перехоплення сигналів зв’язку та моніторингу параметрів РЛС. Його оснащено антенними комплексами під радіопрозорими куполами та засобами гідроакустичної розвідки.

Сили самооборони Японії задіяли для спостереження тральщик Hirashima. Повітряний контроль за переміщенням судна здійснював патрульний літак P-1.

Удень 28 жовтня з боку Східнокитайського моря в напрямку Тихого океану пролетіли китайський розвідувальний безпілотник BZK-005 та розвідувальний літак Y-9.

Китайські борти пройшли через повітряний простір між островами Окінава та Міяко. Здійснивши розворот над акваторією Тихого океану, вони повернулися тим самим маршрутом у бік материкової частини КНР.

Того ж дня китайський патрульний літак здійснив політ з боку материка в напрямку від південно-західної акваторії островів Данджо до північно-західної акваторії острова Окінава.

Для супроводу китайської авіації Повітряні сили самооборони Японії підняли в повітря винищувачі Південно-західного авіаційного командування.