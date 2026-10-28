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Блок Нетаньягу лідирує на виборах в Ізраїлі, але не здобуває більшості

Арабські партії отримують рекордні 19 місць і потенційно можуть вплинути на формування влади.

Блок Нетаньягу лідирує на виборах в Ізраїлі, але не здобуває більшості
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Попередні результати парламентських виборів в Ізраїлі свідчать, що коаліція чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу випереджає блок колишнього начальника Генштабу Ґаді Айзенкота, однак поки не набирає необхідної більшості.

За підрахунками 85% бюлетенів, партія Нетаньягу «Лікуд» разом із ультраправими і ультраортодоксальними союзниками отримує 53 крісла у 120-місному Кнесеті, пише ВВС.

Натомість опозиційна партія «Яшар» під керівництвом Айзенкота і три її партнери претендують на 48 мандатів.

Арабські партії здобувають рекордні 19 місць і потенційно можуть вплинути на формування влади. Більшість єврейських фракцій раніше відмовлялися від співпраці з ними, хоча в опозиційному блоці закликають створити коаліцію за їхньої участі, щоб змінити чинний уряд.

Обидва лідери заявили про намір сформувати новий Кабмін, однак для цього необхідно отримати щонайменше 61 мандат. Остаточні результати оприлюднять після підрахунку голосів військових і дипломатів, після чого президент Іцхак Герцог розпочне консультації з політичними силами. Якщо жодна зі сторін не зможе створити коаліцію, країну чекають повторні вибори.

  • Явка на виборах в Ізраїлі у неділю стала рекордною із 1973 року – понад 74%. Біля виборчих дільниць вишиковувалися довгі черги. Це вибори стали першими після нападу ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року і війн у Смузі Гази, Лівані і військового конфлікту з Іраном.
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