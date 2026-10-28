У Монако затримали українця у справі про загибель члена княжої родини

Йому висунули підозру у ненавмисному вбивстві й ненаданні допомоги.

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У Монако взяли під варту громадянина України у справі про смерть члена княжої родини Антуана де Массі.

Про це повідомив генеральний прокурор Монако, передає Le Figaro.

Тіло 29-річного онука принцеси Антуанетти знайшли в неділю на набережній району Ларвотто. За даними розтину, чоловік загинув унаслідок падіння з 13-метрової висоти.

Поліція затримала українця, який проживає у князівстві вже 30 років. Йому висунули підозру у ненавмисному вбивстві й ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпеці.

Затриманий свою провину заперечує і наразі відмовляється відповідати на запитання слідчого судді.