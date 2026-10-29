Колишня іспанська міністерка зникла безвісти після аварії поїздів у Толедо

Після аварії двох швидкісних потягів в іспанському регіоні Толедо залишається невідомою доля колишньої міністерки праці країни в уряді Маріано Рахоя Фатіми Баньєс.

Як пише El Mundo, жінка була пасажиркою першого вагону поїзда, який прямував з Мадрида до Севільї. Деякі іспанські ЗМІ оголосили про її загибель, посилаючись на джерела у Народній партії, до якої вона належить. Проте в офісі політичної сили заперечили наявність інформації про те, де перебуває Баньєс та чи жива вона взагалі. Так само не знають про стан політикині у фонді CEOE, який вона очолює.

Баньєс була міністеркою праці та соціального забезпечення під час двох каденцій Маріано Рахоя на посаді прем'єра Іспанії - з 2011 до 2018 року.

Внаслідок зіткнення потягів у Толедо підтверджена загибель щонайменше 68 осіб, сотні дістали поранень. Причиною трагічного інциденту попередньо називають людську помилку.