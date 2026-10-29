В Іспанії розпочинається триденна жалоба після аварії на залізниці, машиністи проведуть сьогодні страйк

Рятувальна операція на місці зіткнення двох швидкісних поїздів в Іспанії

Іспанія розпочинає триденну жалобу після того, як щонайменше 68 людей загинули, а десятки отримали поранення в одній з найгірших залізничних катастроф у сучасній історії Європи.

Про це повідомляє BBC.

Аварійні бригади працювали всю ніч під потужним прожектором, розрізаючи металеві вагони в пошуках жертв, і багатьох із загиблих у аварії досі не ідентифікували.

Реклама

Посадовці розслідують причину катастрофи, яка сталася у середу вранці, коли поїзд, що прямував з Мадрида до Севільї, врізався в поїзд, що стояв на місці.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Іспанії, сотні співробітників були направлені на місце катастрофи для допомоги у відновлювальних роботах. Для пошуку жертв та розчищення завалів використовуються дрони та гелікоптери.

Міністр з питань транспорту Іспанії Оскар Пуенте повідомив, у поїзді, що стояв на місці, яким керує приватний залізничний оператор Iryo, перебувало 147 пасажирів, і він зупинився на коліях через збій комп'ютера.

За його словами, у разі збою в системі керування переймає на себе цілодобовий центр у Мадриді; однак там ухвалили “незрозуміле” рішення дозволити поїздам відновити рух без жодних обмежень швидкості.

Згідно із записами розмов між диспетчерами в Мадриді та машиністами, один зі швидкісних поїздів отримав дозвіл на рух, попри те, що попереду зупинився інший поїзд.

У компанії Iryo повідомили, що в їхній поїзд “врізався ззаду” інший потяг – під управлінням іспанського державного залізничного оператора Renfe, – у якому перебувало 397 пасажирів. Від сили удару кілька вагонів скотилися з насипу.

Фото: Скріншот

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що “неприпустимо”, аби Іспанія пережила дві серйозні залізничні катастрофи за один рік – після того, як у січні поблизу Кордоби внаслідок аварії швидкісного поїзда загинуло 46 осіб. Ця подія сталася на тій самій лінії, що й аварія в середу, але значно південніше.

Реклама

Після цього інциденту більшість політичних партій призупинили передвиборчі кампанії.

Протести після катастрофи

Як повідомляє іспанська телерадіокомпанія TVE, минулої ночі біля будівлі Міністерства транспорту Іспанії в столиці зібралося близько 1500 осіб. За інформацією мовника, учасники акції переважно вимагали відставки Санчеса та Пуенте.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу після того, як протестувальники почали кидати пляшки та сигнальні ракети. Про постраждалих чи затриманих не повідомляється.

Очікується, що в сьогодні машиністи поїздів проведуть запланований страйк. Іспанська профспілка машиністів (Semaf) заявила, що цей захід організовано “на захист безпеки на залізниці”.