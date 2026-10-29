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Смерть колишньої нареченої Володимира Кличка визнали нещасним випадком

Поліція закрила кримінальне розслідування щодо обставин смерті Гейден Панеттьєрі.

Смерть колишньої нареченої Володимира Кличка визнали нещасним випадком
Американська акторка Гейден Панеттьєрі
Фото: EPA/UPG

Слідчі у Південній Кароліні припинили розслідування справи щодо раптової смерті відомої американської акторки Гейден Панеттьєрі у віці 36 років.

Як пише BBC, поліція дійшла висновку, що екснаречена боксера Володимира Кличка і мати його єдиної доньки померла внаслідок нещасного випадку. У її організмі були знайдені сліди наркотичних речовин, зокрема фентанилу, який у поєднанні з іншими психотропними засобами став для зірки фатальним.

Справою Панеттьєрі також займалася Агенція США з протидії наркотикам. У цьому відомстві не оприлюднювали заяв щодо того, чи будуть і надалі вестися слідчі дії щодо смерті Панеттьєрі. Раніше родина акторки вимагала від влади притягнути до відповідальності тих, хто постачав їй опіоїди. 

У схожій справі актора Меттью Перрі, який помер від передозування кетаміну, суд визнав винними у вбивстві тих, хто забезпечував зірку серіалу "Друзі" наркотиком.

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