Пожежа торік у листопаді охопила сім будівель у житловому комплексі в північному передмісті, вбивши 168 людей і залишивши бездомними тисячі інших. Згідно з наявними доказами, причиною пожежі стала запалена сигарета.

Секретарка Гонконгу з питань житлово-комунального господарства Вінні Хо пішла у відставку після того, як розслідування найсмертоноснішої пожежі в місті за останні десятиліття виявило недостатній регуляторний нагляд.

Про це повідомляє France24.

Масштабна пожежа, що спалахнула минулого листопада, охопила сім будівель у житловому комплексі в північному передмісті, вбивши 168 людей і залишивши бездомними тисячі інших.

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Багато колишніх мешканців району Ван Фук Корт майже рік чекали, як уряд адресує питання відповідальності за стихійне лихо.

Лідер Гонконгу Джон Лі заявив, що Хо “має нести політичну відповідальність”, хоча жодних особистих порушень з її боку виявлено не було. За його словами, у середу вона подала у відставку.

Незалежний комітет встановив, що підрозділ Житлового управління, відповідальний за незалежний контроль, неналежним чином виконував свої обов’язки щодо нагляду за ремонтними роботами. Лі зазначив, що Департамент будівництва, Пожежна служба та Департамент праці припустилися недоліків у здійсненні нагляду за пожежною безпекою в житловому комплексі.

За його словами, стосовно цих чотирьох державних установ буде проведено тримісячне розслідування, щоб з’ясувати, чи не припустилися їхні співробітники службової недбалості.

Посадовці також запропонували низку заходів, зокрема криміналізацію змов під час проведення торгів.

У звіті комітету зазначається, що, згідно з наявними доказами, причиною пожежі стала запалена сигарета. Загоряння виникло на пласкому даху між двома квартирами на другому поверсі (першому житловому поверсі) будівлі “Ван Чонг Хаус” (Wang Cheong House). Комітет отримав вагомі свідчення того, що будівельники курили на об’єкті, зокрема й на риштуваннях; крім того, на пласкому даху було виявлено кілька недопалків і частково обгорілі предмети, як-от, картонні коробки.

У звіті також сказано, що поширенню вогню, серед інших чинників, сприяло використання пінопластових плит, а також будівельних сіток і полотен, які не мали вогнезахисного просочення.

Фото: EPA/UPG Обгорілі будівлі житлового комплексу Ван Фук Корт у Гонконзі

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Більшість загиблих померли не від опіків, а внаслідок вдихання диму. Для зручності будівельників деякі вікна на сходових клітках замінили на рухомі алюмінієві композитні панелі або дерев’яні щити, через що дим потрапив на шляхи евакуації мешканців. Вікна квартир були закриті непрозорими пінопластовими плитами, що перекрило огляд і затримало евакуацію. Ще одним фактором, який призвів до значної кількості жертв, стало вимкнення системи пожежної сигналізації.

Комітет заявив, що докази чітко свідчать про те, що компанія “Will Power Architects” (консультант проєкту з технічного обслуговування) та “Prestige Construction & Engineering Co.” (генеральний підрядник проєкту) вдалися до спрощення робочих процесів на шкоду якості.

Зазначається, що також виявлено низку зареєстрованих підрядників і фахівців у будівельній сфері, які не виконували жодних реальних робіт, а натомість за винагороду лише надавали свої імена для формального затвердження (“штампування”) офіційних документів. Як стверджується, ці приватні підрядники та консультанти ввели в оману регуляторні органи.

Кримінальне розслідування проводилося окремо

Робота комітету не пов’язана з кримінальними розслідуваннями, у межах яких сімом особам і двом компаніям, а власне “Will Power” та “Prestige”, було висунуто звинувачення у скоєнні правопорушень, зокрема у вбивстві з необережності та змові з метою шахрайства, пов’язаних із цією пожежею.

За твердженням правоохоронних органів, ці дві компанії та деякі обвинувачені вступили у змову з метою ошукати власників квартир. Вони приховали інформацію про попередні судові спори, в яких фігурувала компанія, що згодом отримала підряд на проведення ремонтних робіт – контракт вартістю понад 300 мільйонів гонконгських доларів (понад 38 мільйонів доларів США).