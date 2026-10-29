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Флавіу Болсонару прибув до США, де назвав себе “лідером опозиції’

Подробиці того, як політик – у супроводі дружини та дочок – дістався території Сполучених Штатів, досі з’ясовуються.

Флавіу Болсонару прибув до США, де назвав себе “лідером опозиції’
Флавіу Болсонару
Фото: EPA/UPG

Правий кандидат у президенти Бразилії Флавіу Болсонару, який зазнав поразки на виборах, прибув до Сполучених Штатів, де він має намір перебувати у добровільному вигнанні. Там він заявив, що є законним лідером країни. 

Про це повідомляє France24.

45-річний Болсонару прибув до США в середу. Його приватний літак приземлився в аеропорту Опа-Лока, що поблизу Маямі. “Я – обраний президент, а злочинці, які вкрали вибори в Бразилії, є частиною злочинної організації, що встановила тиранію”, – написав Болсонару на соціальній платформі X.

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Він також заявив про “виборчі фальсифікації”. “Звідси я очолю опозицію”, – заявив політик.

У наступній заяві Болсонару дещо скоригував свої слова, назвавши себе “лідером”, а не “президентом”.

Адміністрація президента Дональда Трампа, що дотримується вкрай правих поглядів, має тісні зв’язки з Болсонару та його батьком Жаїром Болсонару, який у Бразилії перебуває під домашнім арештом після спроби скасувати результати виборів 2022 року, на яких він програв Лулі.

Трамп підтвердив свою позицію, що вибори в Бразилії були “дуже дивними”, але заявив журналістам, що “не втручатиметься” у претензії Флавіу Болсонару на президентську посаду.

Подробиці того, як Болсонару – у супроводі дружини та дочок – дістався території США, досі з’ясовуються.

На батьківщині щодо нього ведеться розслідування у зв’язку з імовірною корупцією та відмиванням грошей. Термін дії його парламентської недоторканності добігав кінця. Джерело в поліції повідомило агентству AFP, що бразильський та дипломатичний паспорти Болсонару були анульовані

Водночас, згідно з документами, з якими ознайомилося видання, сенатор із 2023 року також має громадянство Італії. Пізніше стало відомо, що політик усе ж таки виїхав із Бразилії, діставшись Сполучених Штатів через Аргентину та Еквадор. Міністерство внутрішньої безпеки США у своїй заяві зазначило, що члени родини Болсонару пройшли перевірку, яка відповідала “чинним імміграційним законам і процедурам”.

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Реакція Лули

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Лула, який переміг на виборах, отримавши 51,8% голосів у неділю, назвав від’їзд Флавіу Болсонару “ганебним” вчинком. “Людина, яка потай залишає свою країну, напевно, має що приховувати”, – заявив він у вівторок у Бразиліа під час святкування свого 81-го дня народження.

Однак у середу поліція Бразилії оприлюднила заяву, в якій зазначила, що його не вважають утікачем.

Як повідомлялося раніше, за інформацією аргентинської міграційної служби, у вівторок увечері Болсонару з родиною в’їхав до Аргентини через прикордонний пункт у провінції Місьйонес. Вони мали чинні документи для перетину кордону, а згодом сіли на приватний літак, який, згідно з польотним планом, мав прямувати до Гуаякіля в Еквадорі.

Водночас в Аргентині опозиційні законодавці зажадали пояснень, як Болсонару вдалося проїхати через країну.

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