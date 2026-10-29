Сибіга: ​Росія продовжує вбивати українців серед білого дня, демонструючи повну зневагу до міжнародного права

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що навмисні російські атаки на цивільних українців є справжньою відповіддю Владіміра Путіна на рішення про послаблення санкцій.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Він нагадав, що Росія вчинила черговий терористичний акт проти мирних українців, ударивши по залізничній платформі в Дніпрі саме тоді, коли пасажири чекали на потяг. Також сьогодні російські війська завдали ударів по пасажирському автобусу в Запоріжжі, по центру Чернігова та по житловому будинку в Кременчуці.

"Це були цілеспрямовані атаки на цивільних осіб. Путінська Росія продовжує вбивати українців серед білого дня, демонструючи повну зневагу до людського життя та міжнародного права. Це — справжня відповідь Путіна на будь-які прояви слабкості Заходу, на кожне помилкове рішення послабити санкції, виключити олігархів із санкційних списків або надати певні винятки. Такі хибні кроки мають припинитися", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що кожна така атака вимагає відповіді, яка послабить здатність Росії вести війну.

"Не варто плекати жодних ілюзій щодо сутності цього терору. Кожна така атака вимагає відповіді, яка послабить здатність Росії вести війну: більше засобів протиповітряної оборони для України, посилення тиску на Москву та рішучі заходи, спрямовані на зрив російського виробництва безпілотників і ракет", - додав Сибіга.