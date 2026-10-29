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Пентагон розслідує можливу кібератаку, яка вивела з ладу морозильні камери на військових базах США

Американські слідчі також співпрацюють із французькими правоохоронцями, які розслідують схожу атаку на холодильне обладнання супермаркетів у Франції.

Пентагон розслідує можливу кібератаку, яка вивела з ладу морозильні камери на військових базах США
Ілюстративне фото
Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Andrew Britten

Пентагон розглядає несправності морозильного обладнання на американських військових базах у серпні як можливу кібератаку. Через інциденти зіпсувалися запаси. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох посадовців.

Американські слідчі також співпрацюють із французькими правоохоронцями, які розслідують схожу атаку на холодильне обладнання супермаркетів у Франції. За даними медіа, наприкінці серпня проблеми виникли щонайменше у шести магазинах на військових базах США. 

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В окремих випадках обладнання не просто припиняло охолоджувати продукти: його налаштування змінювали так, що температура всередині морозильників підвищувалася.

Підозри щодо можливого кіберсаботажу посилилися після схожого інциденту у Франції на початку жовтня. Там кібератака вивела з ладу системи охолодження більш ніж у 350 супермаркетах. Зловмисники змінювали температурні налаштування морозильників, через що магазини втрачали заморожені продукти.

У деяких випадках обладнання нагрівалося настільки сильно, що виникали пожежі. За оцінкою одного з французьких власників супермаркетів, загальні збитки від атаки в країні можуть сягнути десятків мільйонів євро.

Застаріле обладнання могло полегшити атаку

Експерти, з якими раніше спілкувалося агенстство, припускали, що французька кібератака могла бути відносно простою в реалізації. Данська компанія Danfoss, зазначала, що багато пристроїв її виробництва були застарілими або працювали на старих версіях програмного забезпечення. Це могло полегшити доступ хакерів.

Водночас наразі не вдалося встановити, чи використовували обладнання Danfoss або інших виробників у магазинах на американських військових базах, де сталися збої.

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