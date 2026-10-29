Ворожий безпілотник вдарив по центру Чернігова: загинули 15-річні дівчата, є потерпілі (оновлено)

Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.

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У центральній частині Чернігова зафіксували влучання ворожого безпілотника. Про це повідомила Чернігівська міська рада.

Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.

За попередніми даними, які навів голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, внаслідок удару загинули двоє людей.

Станом на 12:30 відомо про 2 жертв обстрілу та 11 постраждалих. Жертвами є двоє дівчат 15 років. Серед травмованих – двоє неповнолітніх.

"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день", – написав Брижинський.

Голова ОВА Вячеслав Чаус додав, що удару «бандероллю» завдали по людних вулицях.