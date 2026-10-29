Нардепи підтримали дозвіл використовувати гуманітарні автобуси для пасажирських перевезень

Йдеться про приміські та міжміські маршрути.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 29 жовтня, депутати Верховної Ради підтримали дозвіл на використання автобусів, отриманих як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень на приміських та міжміських маршрутах.

Як стало відомо із трансляції Верховної Ради, 245 нардепів підтримали закон № 15102.

Документ передбачає розширення можливостей використання автобусів, отриманих як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень у період воєнного стану.

Раніше комунальні підприємства та інші суб’єкти господарювання мали обмежені можливості використовувати такі автобуси на міжміських і приміських маршрутах загального користування, організацію яких забезпечують органи державної влади.

Закон вносить зміни до статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу», розширивши коло комунальних суб’єктів, які можуть використовувати отримані автобуси для перевезень.

Механізм поширюватиметься на маршрути, організацію яких забезпечують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.