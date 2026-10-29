Rzeczpospolita: Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29

Польща передасть Україні два літаки МіГ-29. Це буде частиною ще одного пакета домоги вартістю приблизно 50 мільйонів євро.

Цю інформацію в інтерв'ю “Rzeczpospolita” підтвердив директор Департаменту оборонної стратегії та планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуш Луковський.

За його словами, передача відбудеться незабаром. “Скоро. Рішення прийнято, і два МіГ-29 будуть доставлені”, – сказав Луковський.

Реклама

Він пояснив, що один з літаків вже досяг кінця свого терміну служби, тобто своєї експлуатаційної придатності, але його деталі можуть бути використані. Інший літак все ще літає.

Окрім винищувачів, Варшава надасть Києву боєприпаси. Йдеться, серед іншого, про партію артилерійських боєприпасів калібрів 155 мм та 152 мм; боєприпаси калібру 20×102 мм для шестиствольних гармат винищувачів F-16 (які використовуються, зокрема, для збиття російських безпілотників), а також ракети для зенітних комплексів малої дальності "Piorun", що виробляються компанією "Mesko" зі Скаржиська.

В оборонному відомстві країни підтвердили Rzeczpospolita підготовку чергового пакету допомоги для України. Він включає техніку, яка виводиться з експлуатації у Збройних силах Польщі. Водночас в уряді відмовилися надати конкретні деталі щодо вмісту пакета, посилаючись на конфіденційність.

Видання вже повідомляло, що Польща надасть Україні додаткові ракети-перехоплювачі PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ця ініціатива є частиною міжнародної допомоги, що координується адміністрацією США у співпраці з НАТО. Йдеться про передачу ще п’яти ракет-перехоплювачів.