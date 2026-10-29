З серпня повноцінного експорту агропродукції з глибоководних портів України немає

Після активізації російських ударів по глибоководних портах влітку цього року експорт української агропродукції цим шляхом фактично зупинився.

Загалом український аграрний сектор протягом останніх двох десятиліть був експортоорієнтованим, особливо в попередні роки. За макропоказником на експорт йде 70 %, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький на організованому LB та EFI Group заході.

На внутрішній ринок припадає 30 % обсягів усього сектору, а зернових та олійних – 25 %. Задля експорту майже 20 років інвестували в розвиток портової інфраструктури.

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«Фактично сектор сфокусований на експорт морським шляхом. В 2021 році це було 90 % всього, в тому числі з контейнерними перевезенями й іншими. В різні роки були різні відсотки, але в червні 2026 було 80 % по всіх товарних групах, і 90 % по зернових, олійних, продуктах переробки», – сказав він.

Через повномасштабну війну експорт здійснюють значно меншою кількістю портів. Переважно – Чорноморськими глибоководними портами Одеської області.

«Ми можемо констатувати, що немає з серпня – там деякі судна ще виходили, а фактично немає з серпня якогось повноцінного, постійного експорту аграрної продукції з глибоководних українських портів. Він відсутній», – сказав міністр.

За підсумками вересня вдалося експортувати іншими шляхами, не глибоководними портами, до 50 % обсягів від потреби. За 27 днів жовтня експортували 47 %. За умов відсутності додаткових форс-мажорів можливості експорту залишаться на рівні 45-50 %.

Контекст

З літа цього року Росія умисно зриває роботу українських портів, атакуючи як інфраструктуру, так і судна. Неодноразово внаслідок атак гинули моряки, зокрема й іноземні громадяни.

За липень росіяни 67 разів атакували морські порти. Атаки по портах тривають: ворог бив по них і цього місяця.