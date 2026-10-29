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З серпня повноцінного експорту агропродукції з глибоководних портів України немає

Іншими шляхами експортували до 50 % минулих обсягів. 

З серпня повноцінного експорту агропродукції з глибоководних портів України немає
Фото: EPA/UPG

Після активізації російських ударів по глибоководних портах влітку цього року експорт української агропродукції цим шляхом фактично зупинився. 

Загалом український аграрний сектор протягом останніх двох десятиліть був експортоорієнтованим, особливо в попередні роки. За макропоказником на експорт йде 70 %, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький на організованому LB та EFI Group заході.

На внутрішній ринок припадає 30 % обсягів усього сектору, а зернових та олійних – 25 %. Задля експорту майже 20 років інвестували в розвиток портової інфраструктури.

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«Фактично сектор сфокусований на експорт морським шляхом. В 2021 році це було 90 % всього, в тому числі з контейнерними перевезенями й іншими. В різні роки були різні відсотки, але в червні 2026 було 80 % по всіх товарних групах, і 90 % по зернових, олійних, продуктах переробки», – сказав він. 

Через повномасштабну війну експорт здійснюють значно меншою кількістю портів. Переважно – Чорноморськими глибоководними портами Одеської області. 

«Ми можемо констатувати, що немає з серпня – там деякі судна ще виходили, а фактично немає з серпня якогось повноцінного, постійного експорту аграрної продукції з глибоководних українських портів. Він відсутній», – сказав міністр. 

За підсумками вересня вдалося експортувати іншими шляхами, не глибоководними портами, до 50 % обсягів від потреби. За 27 днів жовтня експортували 47 %. За умов відсутності додаткових форс-мажорів можливості експорту залишаться на рівні 45-50 %.

Контекст

З літа цього року Росія умисно зриває роботу українських портів, атакуючи як інфраструктуру, так і судна. Неодноразово внаслідок атак гинули моряки, зокрема й іноземні громадяни.

За липень росіяни 67 разів атакували морські порти. Атаки по портах тривають: ворог бив по них і цього місяця.

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