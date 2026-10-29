Росію за ніч атакували понад 1200 дронів

У ніч на 29 жовтня різні російські регіони були атаковані дронами. Міністерство оборони Росії стверджує, що збили 1214 БпЛА. Понад половина з них летіла на Москву.
Канал Exilenova+ повідомив про вибухи в Стерлітамаці, що в Республіці Башкартостан. Це великий центр хімпрому і машинобудування.
За повідомленнями місцевих мешканців, в місті лунали численні вибухи. Здіймається дим.
Канал ASTRA пише, що задимлення зафіксовано біля Башкирської содової компанії, що входить до реєстру оборонних підприємств.