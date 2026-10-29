Росію за ніч атакували понад 1200 дронів

Вороже міністерство оборони прозвітувало про збиття, однак місцеві мешканці опублікували кадри масштабних задимлень.

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У ніч на 29 жовтня різні російські регіони були атаковані дронами. Міністерство оборони Росії стверджує, що збили 1214 БпЛА. Понад половина з них летіла на Москву.

Канал Exilenova+ повідомив про вибухи в Стерлітамаці, що в Республіці Башкартостан. Це великий центр хімпрому і машинобудування.

За повідомленнями місцевих мешканців, в місті лунали численні вибухи. Здіймається дим.

Канал ASTRA пише, що задимлення зафіксовано біля Башкирської содової компанії, що входить до реєстру оборонних підприємств.