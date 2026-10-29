Три райони Дніпропетровщини постраждали від російських обстрілів

У Синельниківському районі противник цілив по Петропавлівській громаді. Понівечена вантажівка. Сталася пожежа.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Понівечені адмінбудівля, інфраструктура та багатоквартирний будинок.

Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Станом на 07:30 29 жовтня російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину. Постраждав чоловік.

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