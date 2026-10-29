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Три райони Дніпропетровщини постраждали від російських обстрілів

Постраждав чоловік. 

Три райони Дніпропетровщини постраждали від російських обстрілів
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Facebook

Станом на 07:30 29 жовтня російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину. Постраждав чоловік. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками.

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У Дніпрі пошкоджене підприємство. Постраждав 35-річний чоловік.

 

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Понівечені адмінбудівля, інфраструктура та багатоквартирний будинок.

  

У Синельниківському районі противник цілив по Петропавлівській громаді. Понівечена вантажівка. Сталася пожежа.

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