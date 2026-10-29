Три райони Дніпропетровщини постраждали від російських обстрілів

Станом на 07:30 29 жовтня російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину. Постраждав чоловік.
Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками.
У Дніпрі пошкоджене підприємство. Постраждав 35-річний чоловік.
На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Понівечені адмінбудівля, інфраструктура та багатоквартирний будинок.
У Синельниківському районі противник цілив по Петропавлівській громаді. Понівечена вантажівка. Сталася пожежа.
- Вчора ворог поранив пʼятьох мешканців області.