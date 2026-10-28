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Генштаб: 181 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку, там зафіксували 38 боїв.

Генштаб: 181 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 28 жовтня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни завдали 55 авіаційних ударів, скинули 188 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 5249 дронів-камікадзе та здійснили 1731 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень біля Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів, одна атака не завершилася дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони знешкодили одну спробу загарбників просунутися в районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення у районах Надії, Колодязів, Лимана та Діброви, один бій триває досі.

Дві атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Закітного та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в 16 випадках у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

Загалом 38 бойових зіткнень зафіксовано на Покровському напрямку в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Софіївка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Степи, Новий Донбас, Чернігівка, Святогорівка, Добропілля, Новогришине, Сергіївка, Василівка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка, три з яких тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 34 окупанти та 24 — поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки та 25 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

Один ворожий штурм успішно відбили українські воїни на Олександрівському напрямку в районі населеного пункту Калинівське.

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Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гуляйпільське, Білогір'я та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відкинули ворога біля Новояковлівки.

На Північно-Слобожанському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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