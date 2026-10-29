Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ вчора атакувала понад 30 населених пунтів Сумщини і поранила там людей

Всього нарахували 93 удари по області. 

Армія РФ вчора атакувала понад 30 населених пунтів Сумщини і поранила там людей
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом нарахували 93 удари. Поранені восьмеро людей.

Про це повідомили у Нацполіції

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих дронів травмовані 41-річний чоловік та 85-річна жінка. Пошкоджені магазин, автомобілі.

Реклама

У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранений 40-річний чоловік. Пошкоджено гаражне приміщення. 

У Шосткинській громаді внаслідок атак ворожих безпілотників поранення отримали 55-річна жінка та чоловіки віком 32, 57, 48 та 40 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. 

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

У Березівській, Верхньосироватській, Серединобудській, Тростянецькій, Миколаївській громадах пошкоджено приватні будинки. 

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies