Армія РФ вчора атакувала понад 30 населених пунтів Сумщини і поранила там людей

Всього нарахували 93 удари по області.

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Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом нарахували 93 удари. Поранені восьмеро людей.

Про це повідомили у Нацполіції.

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих дронів травмовані 41-річний чоловік та 85-річна жінка. Пошкоджені магазин, автомобілі.

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У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранений 40-річний чоловік. Пошкоджено гаражне приміщення.

У Шосткинській громаді внаслідок атак ворожих безпілотників поранення отримали 55-річна жінка та чоловіки віком 32, 57, 48 та 40 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

У Березівській, Верхньосироватській, Серединобудській, Тростянецькій, Миколаївській громадах пошкоджено приватні будинки.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.