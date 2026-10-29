Армія РФ вчора атакувала понад 30 населених пунтів Сумщини і поранила там людей

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом нарахували 93 удари. Поранені восьмеро людей.
Про це повідомили у Нацполіції.
У Сумській громаді внаслідок атак ворожих дронів травмовані 41-річний чоловік та 85-річна жінка. Пошкоджені магазин, автомобілі.
У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранений 40-річний чоловік. Пошкоджено гаражне приміщення.
У Шосткинській громаді внаслідок атак ворожих безпілотників поранення отримали 55-річна жінка та чоловіки віком 32, 57, 48 та 40 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
У Березівській, Верхньосироватській, Серединобудській, Тростянецькій, Миколаївській громадах пошкоджено приватні будинки.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.