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Минулої доби російська армія вдарила у Чернігівській області по ветеринарному центру, адміністративній будівлі та автомобілях.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

Окупанти чотири рази FPV-дронами атакували звичайні цивільні автівки в Семенівці. Удень зафіксовано влучання дрона “Гербера” по адмінбудівлі.

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У селі Корюківської громади теж влучання FPV-дроном по автівках лісівників.

Увечері армія РФ вдарила ракетою “Бандероль” по ветеринарно-стерилізаційному центру “Крок до тварин” у Чернігові.

На території багато пошкоджень. Постраждали три жінки: 18, 40 і 59 років. Більше 100 тварин, які були там, забрали на перетримку.

Уже сьогодні вранці агресор знову вдарив по Семеніві, влучивши по звичайному подвірʼю. Пошкоджений будинок та автомобіль.