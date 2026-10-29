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Росіяни вдарили на Чернігівщині по ветеринарному центру та автомобілях

Постраждали три жінки.

Росіяни вдарили на Чернігівщині по ветеринарному центру та автомобілях
Наслідки обстрілів Чернігівської області росіянами

Минулої доби російська армія вдарила у Чернігівській області по ветеринарному центру, адміністративній будівлі та автомобілях.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

Окупанти чотири рази FPV-дронами атакували звичайні цивільні автівки в Семенівці. Удень зафіксовано влучання дрона “Гербера” по адмінбудівлі. 

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У селі Корюківської громади теж влучання FPV-дроном по автівках лісівників. 

Увечері армія РФ вдарила ракетою “Бандероль” по ветеринарно-стерилізаційному центру “Крок до тварин” у Чернігові. 

На території багато пошкоджень. Постраждали три жінки: 18, 40 і 59 років. Більше 100 тварин, які були там, забрали на перетримку. 

Уже сьогодні вранці агресор знову вдарив по Семеніві, влучивши по звичайному подвірʼю. Пошкоджений будинок та автомобіль.

РФ вдарила ракетою “Бандероль” по ветеринарно-стерилізаційному центру “Крок до тварин”
РФ вдарила ракетою “Бандероль” по ветеринарно-стерилізаційному центру “Крок до тварин”

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