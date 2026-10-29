Минулої доби російська армія вдарила у Чернігівській області по ветеринарному центру, адміністративній будівлі та автомобілях.
Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
Окупанти чотири рази FPV-дронами атакували звичайні цивільні автівки в Семенівці. Удень зафіксовано влучання дрона “Гербера” по адмінбудівлі.
У селі Корюківської громади теж влучання FPV-дроном по автівках лісівників.
Увечері армія РФ вдарила ракетою “Бандероль” по ветеринарно-стерилізаційному центру “Крок до тварин” у Чернігові.
На території багато пошкоджень. Постраждали три жінки: 18, 40 і 59 років. Більше 100 тварин, які були там, забрали на перетримку.
Уже сьогодні вранці агресор знову вдарив по Семеніві, влучивши по звичайному подвірʼю. Пошкоджений будинок та автомобіль.