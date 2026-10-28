Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею ОБСЄ

Він виконуватиме обов'язки президента до обрання нового очільника в липні 2027 року.

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Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею Організації з безпеки і співробітництва в Європи.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що це вперше в історії Асамблеї її очолив представник України.

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Потураєва призначили на місце Пере Жоана Понса, який після здобуття нової посади в уряді Іспанії склав депутатські повноваження і залишив крісло президента Парламентської асамблеї ОБСЄ. Відповідно до регламенту організації, наступником Понса став найстарший за стажем віцепрезидент — Микита Потураєв.

Він очолюватиме інституцію до обрання нового президента в липні 2027 року.

“Україна захищає самі ті принципи, на яких було засновано ОБСЄ: суверенітет, територіальну цілісність, свободу та людську гідність. Переконаний, що під керівництвом Микити Потураєва Асамблея й надалі рішуче відстоюватиме ці принципи, зміцнюватиме міжпарламентську співпрацю та сприятиме втіленню політичних зобов’язань у конкретні дієві кроки”, – заявив Андрій Сибіга.

Парламентська асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ) — це міжпарламентська організація та один із інститутів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.