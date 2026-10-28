Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею ОБСЄ

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею Організації з безпеки і співробітництва в Європи.
Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.
Сибіга зазначив, що це вперше в історії Асамблеї її очолив представник України.
Потураєва призначили на місце Пере Жоана Понса, який після здобуття нової посади в уряді Іспанії склав депутатські повноваження і залишив крісло президента Парламентської асамблеї ОБСЄ. Відповідно до регламенту організації, наступником Понса став найстарший за стажем віцепрезидент — Микита Потураєв.
Він очолюватиме інституцію до обрання нового президента в липні 2027 року.
“Україна захищає самі ті принципи, на яких було засновано ОБСЄ: суверенітет, територіальну цілісність, свободу та людську гідність. Переконаний, що під керівництвом Микити Потураєва Асамблея й надалі рішуче відстоюватиме ці принципи, зміцнюватиме міжпарламентську співпрацю та сприятиме втіленню політичних зобов’язань у конкретні дієві кроки”, – заявив Андрій Сибіга.
Парламентська асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ) — це міжпарламентська організація та один із інститутів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
- В липні народний депутат від «Слуги народу», очільник Комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв подав заяву про складання мандата через ситуацію навколо міністерства оборони. Він вважає, що реформи, які започаткував Михайло Федоров, « мають бути продовжені за будь-яку ціну».