Кравченко звинуватив НАБУ і САП в організації «насильницьких дій» проти нього. Бюро спростувало причетність

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який виїхав з України під приводом службового відрядження понад місяць тому і досі не повернувся, звинуватив керівників НАБУ і САП в організації вчинення проти нього «протиправних насильницьких дій». У НАБУ назвали зі звинувачення хибними.

Кравченко у дописі в Telegram від 28 жовтня стверджує, що в вересні отримав інформацію про те, нібито за ним до Відня відправили «групу осіб, яка мала вчинити протиправні насильницькі дії». При цьому він сказав, що відправити її нібито просили керівники антикорупційних органів, а накази групі віддавав Офіс президента.

Водночас ексгенпрокурор заявив, що не має достовірної інформації про те, хто віддавав наказ, і не уточнив, про що саме йдеться.

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«Як відомо, було затримано двох чинних військовослужбовців ГУР із так званої групи "Артан". Їх командир Віктор Торкотюк на момент затримання підлеглих також знаходився в Австрії. Один із затриманих – колишній співробітник НАБУ, який працював у підрозділі зовнішнього спостереження. Ще у вересні я отримав інформацію про те, що слідом за мною було направлено групу осіб, яка мала вчинити щодо мене протиправні насильницькі дії», – стверджує ексгенпрокурор.

Згадав Краченко і про журналіста-розслідувача Михайла Ткача.

«В Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників "Української правди". Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участі співробітників ГУР (йдеться про замах на бізнесмена Єрмолаєва. – Ред.), а також у Відні – в період затримання співробітників ГУР. Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів», – сказав Кравченко.

Позиція НАБУ

Бюро розцінило заяву Кравченка як спробу забезпечити собі захист в Австрії.

«НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції НАБУ і САП "Карфаген", як спробу забезпечити собі захист у державі перебування. Заява щодо причетності НАБУ та САП до будь-яких вказаних подій не відповідає дійсності», – прокоментували в Бюро.

Контекст

5 вересня НАБУ і САП викрили злочинну організацію, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася прикриттям незаконних колцентрів в обмін на хабарі. Основним підозрюваним по цій справі, названій «Карфаген», є заступник голови одного з департаментів Сергій Кропива. Він зараз перебуває під вартою разом з іншими підозрюваними.

14 вересня Кравченко несподівано оголосив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. При цьому з'ясувалося, що повідомив він про це вже після того, як виїхав з України у «відрядження» до Парижа. Замість Парижа експосадовець зрештою опинився в Австрії – країні, з якої ускладнена екстрадиція до України.

Лише після виїзду президент відсторонив його, а Верховна Рада підтримала повноцінне звільнення. ОГП проводить службове розслідування обставин виїзду.

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Незабаром після виїзду Кравченко почав робити звинувачувальні заяви на адресу антикорупційних органів і президента.

Про те, що Кравченко перебуває в Австрії, повідомили журналісти УП. 9 жовтня австрійські правоохоронці затримали представників цього медіа Михайла Ткача і оператора Ярослава Бондаренка. В них забрали телефони й утримували понад пів доби, проти Бондаренка застосували силу.

Прокуратура Відня заявила, що арешт українського журналіста Михайла Ткача в Австрії був виданий не через його професію, а через те, що його бачили за місцем, за яким також спостерігали двоє чоловіків, підозрюваних у шпигунстві.

Загалом затримали чотирьох українців. Журналістів відпустили, а двох інших громадян – на момент публікації новини 13 жовтня – ні. Австрійські правоохоронці не уточнювали, хто саме затриманий, тож немає доказів достовірності заяви Кравченка про те, що це представники ГУР. Також немає інформації про фігурування Віктора Торкотюка.