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Прем’єр Норвегії пояснив розмову з Путіним бажанням донести європейську позицію

Стьоре вважає важливим, щоб Кремль чув думку не лише Сполучених Штатів.

Прем’єр Норвегії пояснив розмову з Путіним бажанням донести європейську позицію
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його телефонна розмова з російським президентом Володимиром Путіним та президентом Фінляндії Александром Стуббом мала на меті донести до Кремля позицію Європи щодо завершення війни проти України. Він вважає важливим, щоб російський лідер чув не лише думку США.

Про це Стьоре сказав в інтерв’ю норвезькому суспільному мовнику NRK, повідомляє Reuters.

Тристороння розмова відбулася у вівторок і тривала 90 хвилин. Вона порушила усталену практику західноєвропейських лідерів уникати прямих контактів із Кремлем. Ініціатива викликала критику з боку союзників, зокрема прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

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За словами Стьоре, він і Стубб зосередилися на тому, які кроки могли б не допустити затягування війни та подальших людських жертв.

"Я не думаю, що Путін змінить свою думку, але він чітко почує нашу позицію. Я стурбований тим, що деякі з цих сигналів не доходять до нього, коли з ним розмовляють американці", – пояснив норвезький прем’єр.

Норвегія пропонує заходи для зниження напруженості

Стьоре заявив, що Норвегія зацікавлена у впровадженні заходів деескалації. Серед запропонованих кроків – припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Росії та України, припинення атак на судна, які перевозять українське зерно, а також обмін військовополоненими.

Коментуючи перспективи мирної угоди без територіальних поступок з боку України, Стьоре зазначив, що Росія наразі контролює майже 20% української території. За його словами, Україна ніколи не підпише угоду, яка визнаватиме втрату цих територій.

Водночас норвезький прем’єр розмежував юридичне визнання територіальних втрат і можливість розглядати нинішню лінію фронту як відправну точку для переговорів. Окремо він наголосив на необхідності визначити гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди. Стьоре назвав це одним із ключових питань майбутнього врегулювання.

  • Після розмови прем’єр Норвегії та президент Фінляндії провели переговори з президентом України і детально поінформували його про зміст контактів. За словами Зеленського, європейські лідери наголосили Путіну на необхідності реальних кроків для деескалації, зокрема припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Також сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі України, США та Росії, запланованої на листопад, і подальшу взаємодію з європейськими партнерами.
  • Зеленський під час спілкування з журналістами повідомив, що на запланованих на початок листопада переговорах України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах хочуть обговорити перші кроки до деескалації, зокрема припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, ситуацію на морі та обмін військовополоненими. За словами глави держави, Росія також порушує питання гарантій безпеки для себе, однак її вимоги можуть стосуватися ширшої зміни безпекового порядку в Європі, зокрема ролі НАТО.
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